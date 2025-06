Inter-River Plate e il Patto di Seattle | la reazione di Chivu va virale!

L’attesa per Inter-River Plate si fa ardente, con il mondo del calcio che si prepara a vivere un match decisivo. Tra siparietti virali e prese di posizione forti, Cristian Chivu si distingue per il suo sguardo critico sul “Patto di Seattle”. Un’anticipazione che promette scintille: questa sfida potrebbe non essere solo sport, ma anche un riflesso delle posizioni più spigolose del calcio moderno. La partita, infatti, potrebbe cambiare le sorti dei nerazzurri e oltre.

Alla vigilia di Inter-River Plate un giornalista argentino coinvolge i nerazzurri in un simpatico siparietto. Ma Cristian Chivu non è d'accordo col "Patto di Seattle". VIGILIA – Nella notte italiana, tra domani – mercoledì 25 giugno – e giovedì, è atteso lo scontro più importante, finora, per la squadra di Cristian Chivu al Mondiale per Club. Alle ore 3.00 a.m. italiane, infatti, andrà in scena Inter-River Plate, che decreterà la qualificazione agli ottavi di finale del torneo americano. La formazione italiana e quella argentina si trovano, dopo le prime due partite del girone, a pari punti (4) nella classifica del gruppo E.

Infortunati Inter, Chivu in piena emergenza: ecco chi recupera l’allenatore nerazzurri in vista del match con il River Plate - L'Inter si trova a dover affrontare una vera e propria emergenza in vista della sfida contro il River Plate, con diversi infortunati che complicano la gestione della squadra.

Inter-River Plate, probabili formazioni e dove vedere la sfida decisiva per gli ottavi del Mondiale per club; Inter-River Plate probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Calhanoglu, Dumfries, Thuram, Pio Esposito, Mastantuono e Colidio; CdS – Inter, verso il River Plate: un solo rientro per Chivu. In 6 ancora ai box.

