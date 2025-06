Inter River Plate 4 assenze pesanti per Gallardo | gli argentini ritrovano però una pedina chiave

Inter River Plate, 4 assenze pesanti per Gallardo: gli argentini ritrovano però una pedina chiave. Le ultime sulla formazione. L’attesa cresce per la sfida tra Inter e River Plate, in programma nella notte italiana tra mercoledì e giovedì (calcio d’inizio alle ore 3.00). In vista di questo match decisivo, Marcelo Gallardo dovrà fare i conti con una formazione rimaneggiata. Il risultato potrebbe dipendere dalla capacità dei padroni di casa di recuperare e adattarsi alle assenze, rendendo questa partita ancora più avvincente e imprevedibile.

C'è però anche una buona notizia per la formazione argentina: il recupero di Santiago Simón, che torna a disposizione dopo un periodo di stop e potrebbe rappresentare un'alternativa preziosa a centrocampo.

