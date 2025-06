Inter riscatto per Aleksandar Stankovic

L'Inter ha deciso di esercitare il diritto di controriscatto su Aleksandar Stankovic, promettente centrocampista classe 2005 e figlio di una leggenda nerazzurra. Dopo una stagione brillante al Lucerna, il suo ritorno a Milano apre scenari incerti: tre club esteri sono pronti a mettere le mani su di lui. Il futuro di Stankovic è tutto da scrivere: l’Inter si prepara a una sfida di mercato tutta da seguire.

