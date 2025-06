Inter Mkhitaryan | Ingiocabili? Lo ridirei Non somiglio a Pippo Franco

Henrikh Mkhitaryan si racconta in un'intervista esclusiva a La Repubblica, svelando i retroscena della sua carriera e le sfide affrontate. Il centrocampista armeno, 36 anni, rivela: “Dico quello che penso, senza filtri”, sottolineando la sua passione e determinazione nel vestire la maglia nerazzurra. Un'intervista imperdibile per scoprire il lato più autentico di uno dei protagonisti del calcio europeo.

Henrikh Mkhitaryan si racconta in un`intervista a La Repubblica. Il centrocampista armeno dell`Inter, 36 anni, ha dichiarato: `Dico quello che.

