Inter Miami Palmeiras 2-2 | Suarez decisivo anche i brasiliani staccano il pass per gli ottavi Cosa è successo nella notte

Una notte di emozioni intense al Mondiale per Club, con Inter Miami e Palmeiras protagonisti di un pareggio spettacolare 2-2. Suarez si è rivelato decisivo, contribuendo alla qualificazione dei brasiliani agli ottavi di finale. Mentre le squadre si sfidano sul campo, il torneo si infiamma, regalando sorprese e colpi di scena. Cosa è successo nella notte che ha scritto una nuova pagina di questa competizione? Scopriamolo insieme.

al Mondiale per Club. Nella notte italiana si è concluso il gruppo A di questo Mondiale per Club, con la terza giornata andata ufficialmente in archivio. Tra le gare in programma anche quella tra Inter Miami e Palmeiras. Il match in programma all’Hard Rock Stadium di Miami è terminato con il punteggio di 2-2: un risultato frutto delle reti di Allende e Suarez per gli americani e Paulinho e Mauricio per i brasiliani e che consente alle due formazioni di accedere alla fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com