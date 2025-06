Inter Miami e Palmeiras pareggiano e passano! Primo gol Suarez

Un emozionante pareggio 2-2 tra Inter Miami e Palmeiras apre le porte alla fase successiva del Mondiale per Club, con entrambi i club che avanzano a pari punti. La sorpresa della partita? il primo gol di Luis Suarez, che si unisce al racconto di questa sfida avvincente. All’Hard Rock Stadium, Leo Messi e gli altri sognano già il prossimo step, mentre il risultato incerto rende tutto ancora più adrenalinico...

Inter Miami e Palmeiras pareggiano 2-2 e passano il turno insieme con gli stessi punti in classifica. In gol per la prima volta Luis Suarez. PARI E QUALIFICAZIONE – Inter Miami e Palmeiras si divertono e passano a braccetto alla fase successiva del Mondiale per Club. All’Hard Rock Stadium, basta un punto sia per Leo Messi e compagni che per Estevao e soci per qualificarsi alla fase successiva. E questo punto arriva, anche in concomitanza del clamoroso 4-4 nato tra Porto e Al Ahly. Dopo sedici minuti di primo tempo, Luis Suarez suggerisce per Allende che porta in vantaggio i suoi. L’Inter Miami controlla la partita, rischiando relativamente poco contro i brasiliani. 🔗 Leggi su Inter-news.it