Inter Miami agli ottavi | le magie di Suarez regalano a Messi la sfida amarcord al Psg

L’Inter Miami si qualifica agli ottavi grazie alle magie di Suarez, che regalano a Messi una sfida amarcord contro il PSG. All’Hard Rock Stadium, il pistolero in stato di grazia guida la squadra in un finale mozzafiato, mentre il Palmeiras firma una rimonta emozionante e conquista il derby brasiliano con il Botafogo. Un torneo ricco di sorprese e grandi emozioni, destinato a regalarci ancora tanto spettacolo.

All'Hard Rock Stadium il pistolero in stato di grazia, nel finale la rimonta del Palmeiras, che giocherà il derby brasiliano con il Botafogo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter Miami agli ottavi: le magie di Suarez regalano a Messi la sfida amarcord al Psg

Inter Miami Porto LIVE 2-1: la decide Messi; Miami vicino agli ottavi, portoghesi a rischio eliminazione - L’attesa è finita: alle 18.00, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, si accendono i riflettori su Inter Miami Porto, primo atto del Mondiale per Club 2025.

L'Inter Miami di Messi e Suarez agli ottavi: sarà super sfida col PSG; Mondiale per Club: Palmeiras e Inter Miami accedono agli ottavi, Porto eliminato; Inter Miami-Palmeiras 2-2, pagelle e tabellino: Suarez segna e fa segnare, sprazzi di Messi, Allende a mille all'ora, Allan, Mauricio e Paulinho suonano la riscossa.

