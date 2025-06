Inter Luis Henrique | Ecco cosa mi chiede Chivu Io e Dumfries non siamo rivali devo migliorare in difesa

L’arrivo di Luis Henrique all’Inter segna una nuova sfida e un’opportunità di crescita per la squadra. Chivu, con la sua esperienza, sottolinea l’importanza di unire le forze e migliorare in difesa, precisando che lui e Dumfries non sono rivali, ma alleati pronti a collaborare. Con questo spirito, i nerazzurri si preparano ad affrontare la stagione con rinnovata determinazione e una difesa più forte che mai.

Luis Henrique è appena arrivato all`Inter. L`esterno brasiliano è stato, insieme a Petar Sucic, uno dei due rinforzi messi a disposizione di. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: inter - luis - henrique - quot

Inter, Luis Henrique: "Voglio fare la storia di questo club e vincere il Mondiale per Club" - L'Inter dà il benvenuto a Luis Henrique, il talento brasiliano che sogna di scrivere pagine memorabili nella storia del club.

Inter, il mercato va veloce in vista del Mondiale: prossimo obiettivo Bonny L’Inter va veloce e non è detto che la corsa si fermi qui. Perché a Luis Henrique e Petar Sucic, rinforzi che Inzaghi potrà schierare al Mondiale per club che scatterà negli Usa a giugn Vai su Facebook

interurawareddiamonds – ? Vai su X

Ufficiale, Luis Henrique è dell’Inter: l'impatto dell'operazione a bilancio; Luis Henrique è un nuovo giocatore dell’Inter: ufficiale l'arrivo dal Marsiglia, le cifre e i dettagli del contratto, debutta al Mondiale per Club; Quanto guadagna Luis Henrique all'Inter.

Inter, Luis Henrique: "Ecco cosa mi chiede Chivu. Io e Dumfries non siamo rivali: devo migliorare in difesa" - L`esterno brasiliano è stato, insieme a Petar Sucic, uno dei due rinforzi messi a disposizione di Cristian Chivu per il. Segnala msn.com

Luis Henrique: “Voglio aiutare l’Inter, che sfida con Dumfries. Ecco cosa mi chiede Chivu” - Intervistato dal Corriere della Sera, il nuovo arrivato in casa Inter Luis Henrique ha parlato della nuova esperienza e dei suoi obiettivi ... Si legge su fcinter1908.it