Inter l' allenamento in vista della sfida con il River Plate

L’Inter si prepara con determinazione per la sfida decisiva contro il River Plate, che chiuderà il Gruppo E del Mondiale per club. La seduta di allenamento al Virginia Mason Athletic Center testimonia l’impegno dei nerazzurri in vista di questa importante prova internazionale. Segui con noi gli aggiornamenti e vivi da vicino l’atmosfera che porterà i giocatori alla partita di giovedì notte. Resta sintonizzato per scoprire come si stanno preparando i campioni!

Prosegue la preparazione dell’Inter in vista della sfida contro il River Plate, match che chiuderà il Gruppo E del Mondiale per club. I nerazzurri scenderanno in campo mercoledì 26 alle 18 (orario di Seattle, in Italia saranno le 3 del mattino di giovedì). Guarda la seduta di preparazione al Virginia Mason Athletic Center (dal nostro inviato negli Usa Filippo Conticello). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, l'allenamento in vista della sfida con il River Plate

