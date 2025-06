Inter Inzaghi | I miei sentimenti sempre uguali

Simone Inzaghi, ex tecnico dell’Inter ora al Al-Hilal, ha rivelato nella sua prima intervista con il club arabo che i suoi sentimenti rimangono invariati, nonostante il nuovo percorso. La sua soddisfazione e sorpresa per questa avventura internazionale si mescolano, ma il cuore rimane fedele alle emozioni di sempre. Un viaggio che promette emozioni e successi, e noi restiamo pronti a seguirne ogni sviluppo.

L'ex tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, in forza all' Al-Hilal, ha parlato nella sua prima intervista con il club arabo del percorso che l'ha portato a lasciare l' Inter. IL MONDIALE PER CLUB – Inzaghi si è detto sia soddisfatto che stupito nei confronti del suo nuovo club. "Ho appena cominciato

Inzaghi non dimentica l’Inter: «Non ho visto le loro partite ma i miei sentimenti per il club penso siano chiari a tutti. L’Al Hilal mi ha voluto a tutti i costi e…» - Simone Inzaghi, tornato a parlare del suo passato all’Inter, rivela che i sentimenti verso il club rimangono vivi e intensi.

