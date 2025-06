Inter Dumfries | Voglio la Champions! Una bibita con Theo? Solo quando avremo smesso | Primapagina

Denzel Dumfries, protagonista dell’Inter e desideroso di portare la squadra alla conquista della Champions League, ha rivelato il suo sogno con entusiasmo. In un'intervista esclusiva, l’esterno olandese ha scherzato sul desiderio di condividere una bibita con Theo Hernandez, ma solo una volta raggiunto il traguardo tanto ambito. Un commento che dimostra quanto sia forte la sua determinazione: per Dumfries, il successo non si può ottenere senza sacrifici e momenti di festa.

Denzel Dumfries si racconta in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. L'esterno destro olandese dell'Inter (classe 1996 ex PSV) ha dichiarato: "Sto benone, sono a disposizione per il River Plate. Dopo l'ultima partita con l'Olanda ho avuto qualche problema fisico e non ho voluto rischiare.

Denzel Dumfries, protagonista indiscusso dell'Inter, si apre in un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, svelando sogni e ambizioni.

