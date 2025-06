Inter Dumfries avvisa i tifosi Sono tornato

Denzel Dumfries torna a far sognare i tifosi nerazzurri con un messaggio di fiducia e determinazione. Dopo il recupero dall'infortunio, l’olandese è pronto a riprendere la fascia destra e a lottare per l’obiettivo Champions, sostenuto anche da Chivu. La sua presenza in campo contro il River Plate si prospetta decisiva. Dumfries avvisa: “Sono tornato”, e ora l’Inter può puntare ancora più in alto.

Dumfries: "Io, l'Inter e il sogno Champions. Chivu mi dĂ fiducia" Denzel Dumfries si racconta alla vigilia della sfida contro il River Plate, decisivo per il passaggio agli ottavi del Mondiale per Club. L'olandese, finalmente recuperato da un infortunio, è pronto a riprendersi la fascia destra. "Sto bene, ho lavorato

Inter umiliata, la finale è un incubo: il Psg trionfa 5-0. Dumfries si scusa con i tifosi, Marotta amaro: «Surclassati in tutto» - L'Inter esce umiliata dalla finale, un risultato che fa eco a un trend preoccupante per il calcio italiano.

"Male la prima, peggio la seconda. Però l’Inter la vince e in un Mondiale è l’unica cosa che conta" Vai su Facebook

Inter, partita pazzesca col Barcellona di super Yamal: finisce 3-3, si decide tutto a Milano; Feyenoord, Van Persie avvisa l'Inter: C'è sempre speranza, possiamo fare un miracolo; Inter ribaltata dal Milan, Inzaghi nel mirino: tutte le accuse al tecnico nerazzurro per la Supercoppa persa.

Inter, Dumfries: "Voglio la Champions! Una bibita con Theo? Solo quando avremo smesso" - L`esterno destro olandese dell`Inter (classe 1996 ex PSV) ha dichiarato: `Sto benone, sono. Secondo msn.com

Dumfries fa la cosa giusta: «Mi scuso con i tifosi Inter! PSG ha meritato» - League tra il PSG e l’Inter: «Partita molto difficile, loro hanno meritato di vincere al 100%. Si legge su inter-news.it