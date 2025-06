Inter Carboni | Se tifo River? la risposta di diverte tutti

Valentin Carboni, protagonista indiscusso con il suo gol decisivo contro gli Urawa, si appresta a sfidare il River Plate con la grinta e la determinazione che lo contraddistinguono. Tifosi nerazzurri, preparatevi a vivere un’altra emozionante sfida: le parole dell’argentino promettono fuoco e passione, confermando che questa sarà una partita da non perdere.

Autore del gol vittoria contro gli Urawa, con la sua prima rete in nerazzurro, Valentin Carboni si prepara alla sfida contro il River Plate: ecco le parole dell'argentino (dal nostro inviato negli Usa Filippo Conticello). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, Carboni: "Se tifo River?", la risposta di diverte tutti

Carboni Inter, il River Plate piomba sul talento argentino: può essere il sostituto di Mastantuono - Il futuro del talento argentino dei nerazzurri, Carboni Inter, si fa sempre più incerto con il River Plate che si inserisce prepotentemente nel calciomercato estivo.

Valentin Carboni: "Speriamo che questo gol sia la svolta per l'Inter, dobbiamo battere il River Plate. Restare o andare via per giocare? Penso solo all'allenamento di domani e alla prossima partita" Vai su Facebook

