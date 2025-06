Inter Calhanoglu aspetta il Galatasaray negli Usa | tensione sulle cifre è il momento del silenzio

L’attesa di Hakan Calhanoglu per il trasferimento al Galatasaray si fa sempre più intensa negli Stati Uniti, dove l’Inter si prepara a una nuova era tra sfide e tensioni sulle cifre. Mentre i giorni passano, la squadra nerazzurra – con Cristian Chivu alla guida – si sta formando nel cuore del continente americano, ma il centrocampista turco ancora non ha deciso il suo futuro. Resta da scoprire se il suo silenzio si spezzerà presto.

Passano i giorni l`Inter 20252026 sta nascendo sui campi degli Stati Uniti con Cristian Chivu in panchina, ma Hakan Calhanoglu ancora non si. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

