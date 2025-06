Inter Antonio Cassano | Con Gattuso Italia al Mondiale

Antonio Cassano si è espresso con entusiasmo sulla scelta di Gabriele Gravina di affidare a Rino Gattuso la panchina della Nazionale italiana, sostituendo Spalletti. Secondo il fantasista barese, questa decisione potrebbe essere la chiave per portare l’Italia al successo ai Mondiali del 2026. Con Gattuso alla guida, le speranze di vedere la nostra nazionale tra le protagoniste si rafforzano, e tutti gli occhi sono puntati su questa nuova avventura.

Antonio Cassano si è espresso sulla scelta di Gabriele Gravina di affidare a Ringhio Gattuso la panchina della Nazionale italiana, togliendola all'ex Inter Spalletti. Secondo il fantasista barese, con l'ex Milan in panchina aumentano le possibilità dell'Italia per il Mondiale 2026.

