Intelligenza Artificiale | la nuova frontiera dell’adescamento online ecco come avviene Allarme deepnude 3mila minori spogliati attraverso software I dati della Fondazione Meter

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo digitale, ma anche aprendo nuove frontiere di pericolo. Secondo un’indagine della Fondazione Meter, tra dicembre 2024 e maggio 2025, 3.000 minori italiani sono stati vittime di contenuti manipolati e offensivi, come i software deepnude che spogliano virtualmente adolescenti. È fondamentale comprenderne i rischi e intervenire subito: la tutela dei nostri giovani dipende da noi.

Una indagine condotta dalla Fondazione Meter tra dicembre 2024 e maggio 2025 ha messo in evidenza un uso esteso e problematico dell’intelligenza artificiale da parte degli adolescenti italiani. L’IA non si limita più alla generazione automatica di testi o immagini generiche: è ormai impiegata per alterare corpi, simulare volti, riprodurre nudità e diffondere contenuti digitali altamente manipolati, destinati in molti casi alla molestia e alla violenza simbolica. L'articolo Intelligenza Artificiale: la nuova frontiera dell’adescamento online, ecco come avviene. Allarme deepnude, 3mila minori “spogliati” attraverso software. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it