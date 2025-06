Insulti omofobi e sessisti alle pallavoliste Arrighetti e Moretto dopo le nozze | quando in Italia avremo una legge contro l' omotransfobia?

Dopo il matrimonio delle pallavoliste Arrighetti e Moretto, celebrate il 13 giugno, sono state vittime di insulti omofobi e sessisti sui social. Un episodio che evidenzia quanto sia ancora necessario rafforzare le leggi contro l’omotransfobia in Italia. Solo con un quadro normativo solido potremo finalmente proteggere e rispettare pienamente l’amore di tutte le persone, indipendentemente dal loro orientamento. È ora di fare un passo avanti verso una società più inclusiva e tollerante.

