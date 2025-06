Inps lancia nuovo servizio dal 1° luglio le videochiamate con i cittadini

Inps rivoluziona i servizi digitali con un'innovativa iniziativa: dal 1° luglio 2025, i cittadini potranno usufruire di assistenza tramite videochiamate, rendendo più semplice e immediato l’accesso alle pratiche previdenziali, di disoccupazione e invalidità. Questa novità mira a garantire maggiore inclusione e comodità, eliminando le barriere geografiche e temporali. Un passo avanti verso un servizio pubblico più vicino e efficiente, capace di rispondere alle esigenze di tutti.

Inps è pronta a lanciare un nuovo servizio per migliorare l'accessibilità e l'efficienza dei servizi digitali per i cittadini. A partire dal 1° luglio 2025, infatti, sarà possibile accedere ai servizi tramite uno strumento di videochiamata. Lo scopo è raggiungere tutti, senza costringere le persone a recarsi allo sportello per risolvere pratiche previdenziali, di disoccupazione o di invalidità che si possono gestire anche tramite i canali digitali. La novità, quindi, permetterà di accedere da remoto a molti servizi offerti dall'ente. Si tratta di un progetto sperimentale che vedrà alcune sedi selezionate in Italia avviare la fase di prova proprio dal 1° luglio.

