Inps in Lombardia arriva il servizio di videochiamata online | in quali uffici e come funziona

L'INPS in Lombardia apre le porte a un innovativo servizio di videochiamata online, rivoluzionando il modo di interagire con i cittadini. Da martedì 1 luglio, in alcune sedi selezionate, sarà possibile parlare "faccia a faccia" con un funzionario senza muoversi da casa, semplificando e rendendo più accessibili i servizi previdenziali. Scopri quali uffici partecipano e come usufruire di questa nuova opportunità digitale.

Da martedì 1 luglio l'INPS inaugura una nuova stagione di dialogo diretto e digitale con i cittadini: parte, infatti, in via sperimentale in alcune regioni, tra cui la Lombardia, insieme a Calabria e Liguria, il servizio di videochiamata che permetterà di parlare "faccia a faccia" con un funzionario, senza spostarsi da casa. Le sedi. Nella nostra regione l'avvio della sperimentazione riguarderà in prima battuta le seguenti sedi: Direzione provinciale Cremona. Agenzia territoriale di Crema. Direzione provinciale di Lodi. Agenzia territoriale di Codogno. Filiale metropolitana di Milano. Agenzia complessa di Milano Nord.

