‘Innamòrati di Te’ torna a Rivoli il progetto di Codere Italia

Dopo tre anni di assenza, Rivoli si prepara ad accogliere nuovamente "Innamòrati di Te", l'importante progetto di Codere Italia dedicato alla sensibilizzazione sulla violenza di genere. Questa diciottesima edizione, patrocinata dalla Città di Rivoli, dagli Stati Generali delle Donne e dalla Ferpi, promette di essere un momento di riflessione e impegno per una società più consapevole. Un’occasione da non perdere per approfondire il tema e sostenere il cambiamento.

(Adnkronos) – Dopo tre anni torna a Rivoli, alle porte di Torino,"Innamòrati di Te", l'evento itinerante ideato e promosso da Codere Italia sul tema della violenza di genere. La diciottesima edizione ha ottenuto il patrocinio della Città di Rivoli, degli Stati Generali delle Donne e della Ferpi-Federazione Relazioni Pubbliche Italiana ed è ospitata nella Sala .

Rivoli (TO), 24 giugno – ore 16.00 Torna Innamòrati di Te, il progetto itinerante promosso da Codere Italia, con il patrocinio di FERPI, per sensibilizzare sulla violenza di genere. Nato nel 2015 in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza s Vai su Facebook