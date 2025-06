ingrid alexandra di norvegia alla cena di stato con il primo abito da gala tutto suo

Ingrid Alexandra di Norvegia incanta alla cena di stato con il suo primo abito da gala tutto suo, un capolavoro firmato Vivienne Westwood ispirato al Settecento. La principessa ha scelto la raffinata Boucheron Pearl Circle e la tiara regalata per i suoi 18 anni, dimostrando eleganza senza tempo e stile impeccabile. Un momento indimenticabile che sottolinea il suo percorso di crescita e charme...

Per il banchetto in onore di Emmanuel e Brigitte Macron la principessa ha indossato una creazione da dama francese del Settecento firmata Vivienne Westwood alla quale ha abbinato la Boucheron Pearl Circle, la tiara ricevuta in dono per i suoi 18 anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it