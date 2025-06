Infrastrutture Salvini | raccolti 500 progetti per opere idriche al Sud Piano per la siccità in Sicilia

Matteo Salvini annuncia con entusiasmo un nuovo capitolo per il Sud Italia: oltre 500 progetti infrastrutturali dedicati alle opere idriche, un piano storico per combattere la siccità e il dissesto idrogeologico. Una strategia ambiziosa che coinvolge enti locali e regionali per garantire un futuro più sicuro e sostenibile. La sfida ora è trasformare questa visione in realtà concreta, migliorando la vita di milioni di cittadini e preservando il territorio.

«Per la prima volta nella storia repubblicana ci siamo dotati di un piano a lungo termine per affrontare la carenza d’acqua in Sicilia e il dissesto idrogeologico. Abbiamo coinvolto tutti gli enti, raccolto quasi 500 progetti sulle infrastrutture idriche tra Sud, dighe e invasi». Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, intervenendo oggi al. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Infrastrutture, Salvini: raccolti 500 progetti per opere idriche al Sud. Piano per la siccità in Sicilia

Salvini recordman di inadempienza: trasporti e dl infrastrutture nel caos - Il ministro Salvini si trova al centro di una tempesta di critiche per la sua gestione dei trasporti e delle infrastrutture.

