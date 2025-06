Infortuni sul lavoro nei primi mesi del 2025 Abruzzo tra le regioni maglia nera | l’appello del Pd

Gli infortuni sul lavoro nei primi mesi del 2025 in Abruzzo segnano una preoccupante emergenza, posizionando la regione tra le più colpite. L’appello del Pd, guidato da Daniele Marinelli, si fa sentire forte e chiaro: quando sarà istituito il tavolo permanente annunciato dalla Regione per monitorare e prevenire questi incidenti? Una richiesta importante, che merita risposte rapide per tutelare la sicurezza di lavoratori e imprese.

Quando sarà istituito il tavolo permanente annunciato dalla Regione e "invocato da politica e parti sociali" per avere un controllo reale sul tema degli infortuni sul lavoro? Se lo chiedono il segretario regionale del Pd Daniele Marinelli e con lui Monia Pecorale e Francesca Di Gregorio.

SICUREZZA SUL LAVORO: Nel 2024, in Italia, si sono verificati 1.090 morti sul lavoro, con un aumento del 4,7% rispetto al 2023. Nei primi quattro mesi del 2025 sono state 291 le denunce di infortunio mortale. Nello stesso periodo del 2024 erano state 268.

SICUREZZA SUL LAVORO. I DATI: Nel 2024, in Italia, si sono verificati 1.090 morti sul lavoro, con un aumento del 4,7% rispetto al 2023. Nei primi quattro mesi del 2025 sono state 291 le denunce di infortunio mortale presentate all'Inail: 207 nei posti di lavo

