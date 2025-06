Infortunati Inter il punto in vista della partita con il River Plate | ecco chi recupera Chivu

In vista della sfida epocale contro il River Plate, l'Inter si prepara a sfoggiare il massimo delle energie, nonostante le difficoltà legate agli infortuni. Tra i recuperi più attesi c’è Chivu, che potrebbe fare la differenza in questa partita decisiva per la stagione nerazzurra. La sfida promette emozioni e colpi di scena: ecco chi può tornare in campo per affrontare al meglio questa battaglia importante.

Infortunati Inter, Chivu ancora in emergenza: ecco chi recupera per il match contro il River Plate. L’ Inter si prepara ad affrontare una delle sfide più cruciali della stagione, quella contro il River Plate, in un match che sarà decisivo per il futuro dei nerazzurri al Mondiale per Club. Tuttavia, la squadra affronterà questo importante incontro con un’importante emergenza in rosa, come riportato dal Corriere dello Sport. C’è, però, una buona notizia per Cristian Chivu: l’allenatore nerazzurro potrà contare sul recupero di Denzel Dumfries. L’olandese ha completato il suo percorso di riabilitazione e sarà a disposizione per il match che si disputerà nella notte italiana tra mercoledì e giovedì. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunati Inter, il punto in vista della partita con il River Plate: ecco chi recupera Chivu

In questa notizia si parla di: inter - river - plate - ecco

Infortunati Inter, Chivu in piena emergenza: ecco chi recupera l’allenatore nerazzurri in vista del match con il River Plate - L'Inter si trova a dover affrontare una vera e propria emergenza in vista della sfida contro il River Plate, con diversi infortunati che complicano la gestione della squadra.

Translate postMondiale per Club, Inter-River Plate: ecco la combo che stuzzica! E la quota del gol di Lautaro… Vai su X

Nella notte italiana River Plate-Monterrey finisce 0-0. Ora tutto si decide all’ultima giornata. Ecco le combinazioni per il passaggio del turno dell’Inter: L’Inter passa se... Vince: qualificazione matematica. Pareggia: qualificazione certa, con qualsiasi pareg Vai su Facebook

Mondiale per Club, Inter-River Plate: ecco la combo che stuzzica! E la quota del gol di Lautaro…; Inter, ecco come si può qualificare agli ottavi del Mondiale per club; Repliche Mondiale per Club: dove vedere le partite in differita e on demand.

Mondiale per Club, Inter-River Plate: ecco la combo che stuzzica! E la quota del gol di Lautaro… - Prosegue il Mondiale per Club 2025, è il momento della terza e ultima giornata della fase a gironi: ecco le due giocate per Inter- fcinter1908.it scrive

Inter-River Plate, probabili formazioni e dove vedere la sfida decisiva per gli ottavi del Mondiale per club - Mondiale per club, tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida tra Inter e River Plate, l'ultima della fase a gironi per la squadra di Chivu: formazioni e info tv. Lo riporta sport.virgilio.it