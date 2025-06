Infortunati Inter cosa filtra sui recuperi per il River Plate | da Thuram e Dumfries cresce questa sensazione

In vista della cruciale sfida contro il River Plate al Mondiale per Club, l’Inter si prepara a fare i conti con un’infermeria ancora piena. Tra le principali incognite, i recuperi di Thuram e Dumfries, che crescono di giorno in giorno, alimentando la speranza di vederli in campo. La redazione segue da vicino tutte le ultime novità sui potenziali ritorni, fondamentali per la strategia di Chivu e per l’esito della partita.

Infortunati Inter, le ultime sui possibili recuperi in vista della decisiva sfida contro il River Plate al Mondiale per Club. I dettagli. In vista della delicata sfida contro il River Plate, valida per la terza giornata del girone E del Mondiale per Club, l’ Inter dovrà fare ancora una volta i conti con un’infermeria piena. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’unica novità tra i convocati di Cristian Chivu dovrebbe essere Denzel Dumfries, pronto a rientrare e a offrire nuove soluzioni sulle corsie laterali. Per il resto, la situazione non lascia spazio a particolari ottimismi. Marcus Thuram e Davide Frattesi hanno intensificato i carichi di lavoro, ma restano indietro rispetto al gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunati Inter, cosa filtra sui recuperi per il River Plate: da Thuram e Dumfries, cresce questa sensazione

Inter River Plate, le probabili scelte di Chivu: cosa filtra sui recuperi, si va verso tre esordi - L’attesa cresce per la battaglia tra Inter e River Plate, un match che potrebbe regalare tre esordi stagionali ai nerazzurri di Cristian Chivu.

