Informare i genitori è controllo sociale Indottrinare i bimbi invece è pluralismo

In un panorama complesso e spesso contraddittorio, il dibattito su educazione, pluralismo e libertà di scelta si fa sempre più acceso. Mentre alcuni temono un'indottrinamento delle giovani generazioni, altri difendono il diritto al pluralismo e alla diversità culturale. Il recente ddl Valditara diventa così un simbolo di questa tensione tra controllo sociale e libertà di pensiero. Continua a leggere per scoprire come queste sfide plasmeranno il futuro della nostra società.

Per il «Domani» il ddl Valditara è «un attacco alla democrazia». Intanto i pediatri vengono istruiti all’«affermazione» del gender.. Il movimento cattolico d’Oltralpe ha scelto la sua nuova guida: è una militante di estrema sinistra, lesbica con una figlia (che per lei ha «due madri») e pro aborto.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Informare i genitori è «controllo sociale». Indottrinare i bimbi invece è «pluralismo»

Quando ogni voto diventa una notifica e ogni nota una questione di privacy: il paradosso della scuola digitale tra sorveglianza, ansia da prestazione e il difficile equilibrio tra autonomia degli studenti e controllo dei genitori - In un'epoca di scuola digitale, ogni voto e ogni nota svelano questioni di privacy e controllo. Tra sorveglianza, ansia da prestazione e autonomia studentesca, si dipana un equilibrio complesso tra libertà e monitoraggio, dove anche i dettagli più banali, come una nota sul rumore, diventano simboli di una realtà educativa sempre più connessa e sorvegliata.

Cina: quando il controllo sociale riscrive la famiglia; Bullismo: analisi del fenomeno per prevenirlo a scuola; I genitori possono provvedere direttamente all’istruzione dei figli, no al controllo dei servizi sociali.

Adolescenti, dal controllo alla fiducia: le 5 cose che i genitori dovrebbero fare - Dietro a ogni dipendenza c'è un'angoscia "e, nel caso del gaming, le ore trascorse davanti al computer sono un tentativo di tenerla

Le migliori 5 app controllo genitori - Il mondo moderno è così strettamente interconnesso e pieno di possibilità che è impossibile, ogni tanto, non pensare al peggio.