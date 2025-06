Influencer marketing come cambierà il modo di fare business

L'influencer marketing sta rivoluzionando il modo di fare business, trasformando le strategie di comunicazione e coinvolgimento. A Roma, il 24 giugno 2025, Federico Mazzanti e Christian Stocchi, giovani visionari tra i 26 e i 27 anni, hanno scoperto come combinare l’arte del ‘scouting’ con l’intelligenza artificiale, aprendo nuove strade per le aziende che desiderano emergere in un mercato sempre più digitale. Questa innovazione promette di cambiare radicalmente il settore...

Roma, 24 giugno 2025 – Si occupavano di eventi, poi è arrivata la pandemia e, dallo stop forzato, è sbocciata l’idea vincente: unire l’ influencer marketing all’innovazione tecnologica. Cosa significa? Significa che Federico Mazzanti e Christian Stocchi, rispettivamente 26 e 27 anni, hanno sviluppato un metodo di ‘scouting’ (dall’inglese, ‘ricerca e selezione’) degli influencer basato sull’uso strategico dell’intelligenza artificiale e sull’integrazione di dati, hashtag e selezione semiautomatica dei profili di proprio interesse. Grazie a questo approccio fortemente innovativo, la loro creatura – che si chiama Kroma Agency ed è nata a Genova nel 2021 - è ora attiva a livello internazionale, realizza all’estero gran parte del proprio fatturato e vanta, fra i propri clienti, persino un colosso del web come Amazon. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Influencer marketing, come cambierà il modo di fare business

In questa notizia si parla di: influencer - marketing - cambierà - modo

Una pisana detta la nuova linea dell’influencer marketing: trasparente, etico e sostenibile - Irene Jin, pisana e innovatrice nell'influencer marketing, propone una nuova visione: trasparente, etica e sostenibile.

L’intelligenza artificiale rivoluziona il fashion system; Il futuro dell’influencer marketing: cosa aspettarsi dal codice etico del 2025; Su TikTok arrivano gli influencer digitali per fare pubblicità ai brand.