Infantino e Trump uniti anche nel calcio | la Fifa pensa di escludere l’Iran dai Mondiali 2026

Infantino e Trump, due figure contrastanti unite nel contesto del calcio e della politica internazionale, stanno scuotendo il mondo con la possibile esclusione dell’Iran dai Mondiali 2026. Mentre la FIFA valuta questa decisione, le tensioni tra Iran e Stati Uniti, in guerra nonostante una recente tregua, si intrecciano con il grande evento sportivo. Un caso emblematico di come sport e geopolitica siano ormai inseparabili, lasciando tutti noi a riflettere sulle implicazioni di questa complessa dinamica.

Il Guardian analizza un caso straordinario di calcio (Infantino) misto a politica internazionale (Trump) da cui nessuno di noi può attualmente esimersi. L'Iran e gli Usa – nonostante abbiano firmato una tregua quest'oggi – sono in guerra. Gli Stati Uniti hanno affiancato Israele nell'impedire che gli iraniani costruissero un'arma nucleare (che ne ha almeno 90, paradosso ndr). Tornando al calcio, ai Mondiali del 2026 l'Iran si è qualificato lo scorso marzo. Se capitasse nel girone A giocherebbe nel territorio Usa (i Mondiali si dividono anche tra Canada e Messico) e lo stesso farebbe se arrivasse all'eliminazione diretta (ma non è mai successo nella storia ndr).

Infantino ha fatto arrabbiare il calcio europeo: il tour con Trump e i mondiali all’Arabia, ora è guerra tra Fifa e Uefa - Infantino ha scatenato l’ira del calcio europeo con il suo tour con Trump e la candidatura dei Mondiali in Arabia, scatenando una guerra tra FIFA e UEFA.

Nel frattempo #Trump ha davvero bombardato l'#Iran ma venerdì con @DaRonz82 abbiamo commentato come sempre #AGambaTesa di come il Presidente statunitense abbia umiliato la #Juve, il #MondialeperClub e soprattutto #Infantino salvando solo #Elk Vai su X

Tim #weah a The Athletic: "#trump? Ci hanno detto che dovevamo andare e non avevo scelta. Mi ha colto di sorpresa, davvero. È stato un po’ strano. Quando ha iniziato a parlare di politica, dell’Iran e tutto il resto, è stato tipo: io voglio solo giocare a calcio, ami Vai su Facebook

