Indossare il velo non è mai una semplice scelta di libertà, ma spesso un atto che nasconde complessità più profonde. Tra le nuove generazioni di donne musulmane, molte spiegano che coprirsi rappresenta un segno di identità, non di costrizione. Tuttavia, la realtà nel mondo ci mostra quanto questa percezione possa essere fuorviante: chi indossa il velo potrebbe, inconsapevolmente o meno, contribuire a un sistema di oppressione. Continua a leggere.

Fra le nuove generazioni, le donne musulmane spiegano spesso che coprirsi il capo o il volto è un fatto di identità, privo di costrizioni. Falso: poiché nel mondo c’è chi viene torturato o ucciso per questo, chi veste quell’indumento è complice. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Indossare il velo non è mai scelta di libertà

