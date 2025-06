Indagine della Guardia di Finanza boom di evasori e lavoro nero nel Casertano

L’ultima indagine della Guardia di Finanza di Caserta rivela un allarmante aumento di evasori e lavoratori in nero, segnando un nuovo record nel territorio. Con 120 imprenditori totalmente sconosciuti al fisco e oltre 800 lavoratori irregolari, la lotta contro l’economia sommersa si intensifica. Questi dati evidenziano l’urgenza di interventi mirati per tutelare le imprese oneste e garantire una concorrenza leale. La sfida ora è rinnovare il contrasto all’illegalità: scopriamo insieme cosa sta succedendo nel cuore del Casertano.

Tempo di lettura: 3 minuti Centoventi evasori totali, ossia imprenditori e lavoratori autonomi completamente sconosciuti al fisco, molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico, e 807 lavoratori in “nero” o irregolari. Sono due dei dati più significativi dell’attività svolta dalla Guardia di Finanza di Caserta diffusi oggi per il 251esimo anniversario di fondazione del Corpo e relativi al 2024 e ai primi cinque mesi del 2025. Le persone denunciate per reati tributari sono 528, mentre ammonta a circa 125 milioni di euro in totale il valore delle somme e dei beni sequestrati come profitto dell’evasione e delle frodi fiscali e i crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o ad elevato rischio fiscale segnalati all’Agenzia delle Entrate all’esito di indagini delegate dall’Autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Indagine della Guardia di Finanza, boom di evasori e lavoro nero nel Casertano

In questa notizia si parla di: guardia - finanza - evasori - nero

Controlli della Guardia di Finanza, scoperti 13 lavoratori in nero - Negli ultimi giorni, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno intensificato i controlli economici nel territorio, portando alla luce la presenza di 13 lavoratori in nero.

Individuati 9.139 evasori totali e 58.315 lavoratori in "nero" o irregolari, questi ultimi in lieve diminuzione rispetto ai 59.539 nell'analogo periodo precedente. È il bilancio dell'attività degli ultimi 17 mesi della Guardia di Finanza. Scoperti, inoltre, 1.118 casi di e Vai su Facebook

Individuati 9.139 evasori totali e 58.315 lavoratori in "nero" o irregolari, questi ultimi in lieve diminuzione rispetto ai 59.539 nell'analogo periodo precedente. È il bilancio dell'attività degli ultimi 17 mesi della Guardia di #Finanza. Scoperti, inoltre, 1.118 casi di Vai su X

Indagine della Guardia di Finanza, boom di evasori e lavoro nero nel Casertano; Evasione fiscale, 9mila italiani nei guai inchiodati dalla Guardia di Finanza; Guardia di Finanza: in un anno 1 milione di interventi in tutta Italia, scoperti più di 9 mila evasori e oltre 58 mila lavoratori in nero.

Guardia di finanza, 23 evasori totali scoperti in Valle d'Aosta - Sono 23 gli evasori totali scoperti dalla Guardia di finanza in Valle d'Aosta nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025 (nei 17 mesi precedenti erano stati 114, in larga parte emersi dopo una serie di ... Secondo ansa.it

Guardia di Finanza, scoperti 23 evasori totali in Valle d'Aosta - Ad Aosta, in attesa della cerimonia che si terrà domani a Torino, si è svolta una breve commemorazione interna con la ... Lo riporta aostaoggi.it