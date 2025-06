Incidenti stradali coinvolto anche un camion | feriti e 7 km di coda

Una mattinata difficile sull'autostrada A4: due incidenti consecutivi, coinvolgendo anche un camion e causando sette chilometri di coda, hanno messo a dura prova la pazienza degli automobilisti. Feriti e lunghe attese si sono verificati in entrambe le direzioni, trasformando un normale viaggio in una prova di resistenza. La prima collisione ha scatenato rallentamenti che ancora si fanno sentire, lasciando tutti in attesa di notizie e sperando in una pronta riapertura.

Mattinata difficile, quella di oggi (martedì 24 giugno) per gli automobilisti in transito sull'autostrada A4, dove due distinti incidenti, avvenuti a pochi minuti e pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro, hanno causato gravi rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia.

