Incidente sul lavoro a Cislago si ribalta con il muletto | grave operaio 54enne

Un grave incidente sul lavoro scuote Cislago, nel Varesotto, dove un operaio di 54 anni è rimasto gravemente ferito dopo che il suo muletto si è ribaltato durante le operazioni di scarico. Trasportato d’urgenza in elisoccorso al pronto soccorso di Varese, la tragedia solleva ancora una volta il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma l’episodio ci ricorda quanto sia fondamentale tutelare la vita dei lavoratori.

Cislago (Varese), 24 giugno 2025 – Incidente sul lavoro, oggi, verso le 12.30, in una ditta di via Raffaello a Cislago, nel Varesotto: un operaio di 54 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato con l'elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe ribaltato con il muletto che stava guidando mentre scendeva da un camion. Il muletto sarebbe finito con le ruote nel vuoto tra le pedane posizionate per la discesa, inevitabile il ribaltamento. Fortunatamente, proprio la presenza delle pedane ha impedito che il muletto schiacciasse l'operaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente sul lavoro a Cislago, si ribalta con il muletto: grave operaio 54enne

In questa notizia si parla di: cislago - lavoro - operaio - incidente

Cislago, incidente sul lavoro, operaio trasportato con elicottero - Un grave incidente sul lavoro scuote Cislago oggi, richiedendo un intervento urgente e spettacolare: un elicottero di Areu si è alzato in volo per soccorrere un operaio di 54 anni rimasto gravemente ferito in un cortile industriale di via Raffaello Sanzio.

Incidente sul lavoro a Cislago, si ribalta con il muletto: grave operaio 54enne; Cislago, incidente sul lavoro, operaio trasportato con elicottero; Cislago, si ribalta con il muletto: grave operaio di 54 anni.

Cislago, incidente sul lavoro, operaio trasportato con elicottero - Grave incidente sul lavoro oggi a Cislago, dove è intervenuto l’elicottero di Areu per portare soccorso ad un uomo di 54 anni. Da ilnotiziario.net

Cislago, si ribalta con il muletto: grave operaio di 54 anni - L'incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi mentre l'uomo scendeva da un Tir durante le operazioni di carico e scarico del mezzo pesante. laprovinciadivarese.it scrive