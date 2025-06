Incidente sui binari viene travolto e ucciso dal treno | circolazione sospesa

Al sorgere del sole, la tranquilla Massafra si è improvvisamente tinta di dolore. Un giovane di 25 anni, originario dell’Africa, ha perso la vita in un drammatico incidente sui binari, suscitando sgomento e domande senza risposta. La circolazione ferroviaria è stata immediatamente sospesa, lasciando la comunità sotto shock. Un evento che scuote profondamente e richiede approfondimenti su quanto accaduto in quei terribili istanti.

È accaduto tutto in pochi istanti, all'alba, mentre la cittadina pugliese di Massafra, in provincia di Taranto, si svegliava lentamente. Un ragazzo di 25 anni, originario dell'Africa, è stato travolto da un treno in corsa in circostanze ancora tutte da chiarire. La violenza dell'impatto è stata devastante: il convoglio gli ha tranciato le gambe, lasciandolo agonizzante sui binari. La tragedia si è consumata nella primissima mattinata di oggi, scuotendo i residenti e bloccando l'intera circolazione ferroviaria lungo una delle linee più trafficate della zona.