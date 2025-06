Incidente stradale sulla SS219 a Pian d’Assino intervengono i Vigili del Fuoco di Gubbio

Un tremendo incidente sulla SS219 a Pian d’Assino ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Gubbio. Fortunatamente, i feriti sono stati soccorsi e trasportati in sicurezza, ma la strada rimane sotto osservazione mentre le autorità chiariscono le dinamiche dell’accaduto. Restate aggiornati per ulteriori dettagli su questa vicenda che ha scosso la zona.

Oggi, alle ore 16:40, la squadra dei Vigili del Fuoco di Gubbio è intervenuta per un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 219, al km 35+580, nella località Pian d'Assino. Lo scontro ha coinvolto un'autovettura e un mezzo pesante. Gli occupanti dell'auto, rimasti coscienti, sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all'ospedale di Branca per accertamenti. Sul luogo dell'incidente sono presenti anche gli agenti della Polizia Locale e i tecnici dell'ANAS per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.

In questa notizia si parla di: incidente - stradale - pian - assino

