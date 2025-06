Incidente stradale a Grottaminarda | una donna perde la vita quattro i feriti

Un drammatico incidente stradale a Grottaminarda scuote la comunità: una donna ha perso la vita e altre quattro persone sono rimaste ferite gravemente. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, mentre si intensificano gli sforzi per chiarire le cause di questa tragedia. La notizia ci ricorda quanto la sicurezza sulla strada sia una priorità imprescindibile, invitandoci a riflettere sull’importanza della prudenza quotidiana.

Grottaminarda – Una donna è deceduta a seguito di un incidente stradale avvenuto oggi a Grottaminarda, in provincia di Avellino. Quattro le persone rimaste ferite, trasportate per le cure del caso all'ospedale "Moscati" di Avellino. L'esatta dinamica del sinistro non è ancora stata chiarita.

