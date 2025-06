Incidente a Bressana Bottarone violento scontro frontale | morto 84enne

Un tragico incidente a Bressana Bottarone scuote la comunità: un violento scontro frontale tra due veicoli si è concluso con la perdita di una vita. Un uomo di 84 anni, al volante della sua Ford Fiesta, ha perso il controllo e invaso la corsia opposta, schiantandosi frontalmente contro una Toyota. La vittima è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale. L'indagine sulle cause è ancora in corso, ma il dolore per questa perdita è profondo.

Bressana Bottarone (Pavia) - E' morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Un uomo di 84 anni, residente a Pancarana, era al volante della sua Ford Fiesta quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e avrebbe invaso la corsia dell'opposto senso di marcia, schiantandosi frontalmente contro una Toyota. Il tragic o incidente è successo poco dopo le 14 di oggi, martedì 24 giugno, sull'ex Statale 35 a Bressana Bottarone, appena oltrepassato il ponte sul Po. Il conducente dell'altro veicolo, un uomo di 51 anni residente a Voghera, è stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia, non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente a Bressana Bottarone, violento scontro frontale: morto 84enne

