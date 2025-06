Inchieste in Movimento Federico Rampini racconta l’America di Musk

Questa sera, su La7, Federico Rampini ci porta nel cuore della Silicon Valley per scoprire come l’America di Musk stia attraversando una fase di trasformazioni profonde. Tra innovazione e retroscena culturali, il reportage svela un panorama in evoluzione, dove la tecnologia si intreccia con le nuove ideologie politiche. Un viaggio affascinante nel volto nascosto di una delle regioni più influenti al mondo, destinato a cambiare la nostra percezione del futuro. Non perdete questa puntata imperdibile.

Questa sera, martedì 24 giugno, in prima serata su La7, nuovo appuntamento con Inchieste in movimento, i reportage di Federico Rampini. La puntata è dedicata all’ America di Musk: un viaggio nella Silicon Valley, culla della tecnologia, che sta vivendo profonde trasformazioni dal punto di vista culturale e ideologico con una forte spinta verso destra. Rampini analizzerà il nuovo volto della Silicon Valley, ripercorrendo la storia della regione fino all’era digitale. Spazio anche alle contraddizioni di San Francisco: da un lato la città tech, super evoluta e innovativa; dall’altra parte, le tendopoli, i sobborghi militarizzati e la crescente disuguaglianza. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Inchieste in Movimento, Federico Rampini racconta l’America di Musk

In questa notizia si parla di: rampini - inchieste - movimento - federico

Federico Rampini contro l'ex collega di 'Repubblica': "Ignoranza imbarazzante" - In un acceso dibattito su Rai 3, Federico Rampini ha incalzato l'ex collega Claudio Tito di Repubblica, accusandolo di "ignoranza imbarazzante".

#18giugno2025 Su La7, “Inchieste in Movimento” di Federico Rampini raggiunge 747.000 spettatori e il 4.7% di share. #AscoltiTv #inchiesteinmovimento Vai su Facebook

Su La7 “Inchieste in movimento – L’America di Musk” con Federico Rampini; Inchieste in movimento - L'America di Trump; Federico Rampini, Mediaset lo soffia a La7 dopo il boom d'ascolti: cosa farà.

La7 presenta Inchieste in movimento: Federico Rampini esplora la Silicon Valley di Musk - Martedì 24 giugno, "Inchieste in movimento" su La7 esplora la Silicon Valley con Federico Rampini, analizzando le contraddizioni di San Francisco e le trasformazioni culturali e ideologiche della regi ... Si legge su ecodelcinema.com

Inchieste in movimento - L'America di Trump - Federico Rampini in viaggio negli Stati Uniti ci racconta il nuovo corso della politica americana . Lo riporta la7.it