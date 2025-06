Incendio vicino al kartodromo di Viterbo uomo intossicato | è grave

Un pomeriggio di paura a Viterbo: un incendio scoppiato lungo la Cassia Nord ha coinvolto le sterpaglie vicino al 160 Kartodromo, minacciando la sicurezza dei passanti. Il vento ha alimentato le fiamme, che si sono rapidamente estese, e un uomo è rimasto gravemente intossicato. Le indagini per chiarire le cause dell’incendio sono ancora in corso, ma questo episodio ci ricorda quanto sia importante la prudenza e la vigilanza in queste situazioni di emergenza.

Paura nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 giugno, lungo la Cassia nord a Viterbo, all'altezza del kartodromo, per un incendio che ha interessato le sterpaglie a bordo strada. Le fiamme, alimentate anche dal vento, si sono propagate rapidamente. Le cause del rogo sono ancora in fase di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Incendio vicino al kartodromo di Viterbo, uomo intossicato: è grave

In questa notizia si parla di: incendio - viterbo - vicino - al kartodromo

Incendio al parco di "Monte Radar": le fiamme arrivano vicino alle abitazioni - Oggi un vasto incendio ha involucrato il parco di Monte Radar, ad Oria, avvicinandosi pericolosamente alle abitazioni circostanti.