Incendio in via Terrasanta fiamme in un bar pizzeria | una donna resta intossicata

Paura e preoccupazione si sono diffuse in via Terrasanta a causa di un principio d'incendio scoppiato nel bar-pizzeria Extrò Food, all'incrocio con via Damiani Almeyda. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per domare le fiamme, che fortunatamente sono state circoscritte dai dipendenti dell’attività. Una donna è rimasta intossicata e trasportata in ospedale, mentre i soccorsi continuano a garantire la sicurezza della zona.

Paura in via Terrasanta per un principio d'incendio in un bar pizzeria. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio per spegnere le fiamme divampate da Extrò food, all'incrocio con via Damiani Almeyda. Il rogo sarebbe stato circoscritto dagli stessi dipendenti dell'attività, fra i quali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Incendio in via Terrasanta, fiamme in un bar pizzeria: una donna resta intossicata

In questa notizia si parla di: incendio - terrasanta - fiamme - pizzeria

Incendio nella pizzeria: fiamme in cucina, due ustionati - Un violento incendio ha devastato una pizzeria di piazza della Repubblica ad Allumiere, nella serata di martedì 17 giugno.

Incendio in via Terrasanta, fiamme in un bar pizzeria: una donna resta intossicata.

Fiamme in pizzeria: due ustionati - Vasto incendio stasera ad Allumiere: in fiamme la nuova pizzeria sita in piazza della Repubblica: due feriti per ustione. Si legge su civonline.it

Incendio nella pizzeria: fiamme in cucina, due ustionati - Le fiamme, nella serata di martedì 17 giugno, si sono propagate nell'attività commerciale ad Allumiere. Lo riporta romatoday.it