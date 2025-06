Incendio in appartamento al Lagaccio | strada chiusa

Un incendio si è scatenato martedì sera in via della Cella, al Lagaccio, suscitando paura tra i residenti e causando la temporanea chiusura della strada. Le fiamme, divampate al quarto piano di un edificio, hanno richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, ancora al lavoro per domare le fiamme e chiarire le cause dell’incendio. La sicurezza dei cittadini resta la priorità in questa delicata emergenza.

Attimi di paura nella tarda serata di martedì in via della Cella, al Lagaccio, per un incendio divampato in un appartamento al quarto piano di un edificio, il secondo rispetto al livello stradale. Il rogo, le cui cause sono ancora da accertare, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che.

