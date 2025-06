Incendio al casello dell' A12 nel tir andato in fiamme recuperati 210 chili di droga

Un episodio che ha sconvolto la tranquilla giornata sulla A12: un incendio scoppiato nel casello di Maccarese, seguito da una fuga rocambolesca e dal recupero di 210 chili di droga. Le scintille si sono trasformate in un maxi rogo, mentre le autorità indagano su un chiaro intreccio tra criminalità e smercio illecito. Una vicenda dai risvolti inquietanti che mette in luce la cruda realtà del traffico di droga sulle nostre strade.

Prima le scintille, poi un uomo in fuga e l'incendio¬†alla barriera del casello dell'autostrada A12 Roma-Civitavecchia. Quello che poco dopo le 20¬†di mercoled√¨ 18 giugno, sembrava un guasto tecnico di un tir che aveva poi generato il maxi rogo al casello di Maccarese, altezza chilometro 12, ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it ¬© Romatoday.it - Incendio al casello dell'A12, nel tir andato in fiamme recuperati 210 chili di droga

In questa notizia si parla di: casello - incendio - andato - fiamme

VIDEO | Incendio nella notte a Larderia, in fiamme un capannone industriale - Nella notte, un vasto incendio ha coinvolto un capannone industriale a Larderia Inferiore, in contrada Casicelle.

Incendio al casello dell'A12, nel tir andato in fiamme recuperati 210 chili di droga; Camion prende fuoco alla barriera del casello dell'autostrada; Camion a fuoco al casello di Maccarese, intervento dei vigili del fuoco in autostrada.

Camion prende fuoco alla barriera del casello dell'autostrada - L'intervento di vigili del fuoco e polizia stradale alla barriera Maccarese dell'A12 ... Scrive romatoday.it

Incendio in autostrada, auto in fiamme al casello di Villabona: il conducente accosta al volo e scoppia il rogo - quando si è accorto che probabilmente all'interno del veicolo qualcosa non andava. Lo riporta ilgazzettino.it