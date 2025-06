Incendi nella notte a Soccavo | in fiamme cassonetti uno scooter e un’auto

Notte di paura e tensione a Soccavo, Napoli, dove una serie di incendi ha devastato cassonetti, uno scooter e un'auto, causando grande inquietudine tra i residenti. Quattro episodi in rapida successione hanno richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine, ora impegnate nelle indagini per chiarire se si tratti di un gesto doloso o meno. La comunità aspetta risposte, mentre le autorità lavorano senza sosta per riportare la calma nel quartiere.

NAPOLI, 24 GIUGNO – Notte di incendi e paura nel quartiere Soccavo di Napoli, dove si sono verificati quattro distinti episodi che hanno richiesto l'intervento dei carabinieri della compagnia di Bagnoli e del nucleo radiomobile del capoluogo campano. I roghi, avvenuti in rapida successione, sono attualmente oggetto di indagini per accertare l'eventuale matrice dolosa. Il primo episodio è stato segnalato in via Stanislao Manna, dove le fiamme hanno distrutto alcune campane per la raccolta differenziata. Non si esclude l'ipotesi di un incendio doloso. Un secondo incendio è divampato poco dopo in via Nerva, coinvolgendo altri cassonetti: anche in questo caso, le autorità non escludono la natura volontaria dell'atto.

