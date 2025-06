Incendi boschivi in Campania | la Regione stanzia 72 milioni per la la previsione la prevenzione e la lotta attiva

In Campania, la lotta agli incendi boschivi si fa più forte: la regione investe 72 milioni di euro nel triennio 2025-27 per prevenzione, previsione e interventi attivi. Questa significativa somma, approvata con la delibera 368 del 16 giugno, sottolinea l’impegno per proteggere il patrimonio naturale e garantire sicurezza. Per il 2025, in particolare, lo...

