Inaugurato al Sacco di Milano il primo pronto soccorso infettivologico d’Italia | cos’è la struttura anti-epidemie

Milano apre un nuovo capitolo nella sanità con l’inaugurazione del primo pronto soccorso infettivologico d’Italia al Sacco, una struttura all’avanguardia pensata per fronteggiare emergenze epidemiche e garantire una risposta rapida ed efficace. Situato in un’area strategica dell’ospedale, questo hub innovativo rappresenta un baluardo di sicurezza e preparazione. Scopriamo come questa nuova infrastruttura potrà rivoluzionare la gestione delle crisi sanitarie nel nostro Paese.

MILANO – L’altro Pronto soccorso del Sacco si sviluppa sul fronte Est del Ps “generalista”, che era tra i reparti più moderni dell’ ospedale di Vialba (ammodernato l’ultima volta per l’Expo 2015) prima dei cantieri del Pnrr: 300 metri quadrati dell’esistente più 1.200 aggiunti su due piani più uno d’infrastrutture. Parallelo al Ps originario, collegato ma isolato con sistemi di filtraggio, ha una sua camera calda (la zona nella quale arrivano le ambulanze), locali di bonifica e aree di osservazione, impianti di ventilazione da dodici ricambi d’aria all’ora nelle sale visita e nei box. L’aria è trattata con filtri innovativi per garantirne la sterilità; alcuni dei box singoli, nei quali i pazienti possono essere isolati, possono essere uniti attraverso porte a tenuta e tutti sono collegati con filtri in ingresso a un locale di osservazione breve intensiva (Obi) da sei posti letto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inaugurato al Sacco di Milano il primo pronto soccorso infettivologico d’Italia: cos’è la struttura anti-epidemie

