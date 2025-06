In versione queen di Riccione la star 48enne regala un pot purri di ispirazioni per essere sempre impeccabili anche in vacanza

In versione queen di Riccione, Michelle Hunziker incanta con il suo mix di ispirazioni di stile e vitalità. Tra bagni di sole, balli e abbracci calorosi, la star 48enne ci regala un vero e proprio pot-pourri di consigli per essere impeccabili anche in vacanza. Dai look alle acconciature anticaldo, ogni dettaglio riflette il suo spirito gioioso e autentico. La festa per i 48 anni di...

In questi giorni caldissimi, la voglia di mare è al top. Anche per le star come Michelle Hunziker, che va in trasferta a Riccione per l'evento del suo brand Goovi. Tra allenamenti sulla spiaggia, balli scatenati, piadine gourmet e abbracci con i fan accorsi da tutta Italia, la star 48enne ha dato anche lezioni di stile. Partendo dai capelli, con le sue acconciature anticaldo dalla mattina alla sera (e viceversa). La festa per i 48 anni di Michelle Hunziker: karaoke, look mozzafiato e amici vip

