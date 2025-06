In Vaticano con il Papa | Ecco le sue coordinate

In Vaticano con il Papa, un incontro che rimarrà nella storia della diocesi di Forlì-Bertinoro. Monsignor Livio Corazza ha avuto il privilegio di incontrare personalmente Sua Santità, ricordando con affetto il suo precedente soggiorno nel 2010. Un momento di grande emozione e significato spirituale, che sottolinea il legame profondo tra il Pontefice e le comunità locali. Questo incontro rappresenta un ponte tra passato e presente, e apre nuove prospettive di speranza e collaborazione.

Monsignor Livio Corazza ha incontrato per la prima volta Papa Leone XIV nell’udienza con i vescovi della Conferenza episcopale italiana in Vaticano svoltasi nei giorni scorsi e al termine l’ha anche salutato personalmente. "Un incontro importante – ha raccontato il vescovo di Forlì-Bertinoro – e ho potuto salutarlo pochi istanti. Dopo essermi presentato, ho ricordato al Papa che era già stato nella nostra Diocesi nel gennaio del 2010, quando era Priore Generale degli Agostiniani, in visita canonica alle monache di Forlimpopoli, e lui mi ha risposto subito che si ricordava molto bene di quella visita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In Vaticano con il Papa: "Ecco le sue coordinate"

In questa notizia si parla di: papa - vaticano - ecco - coordinate

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Il Priore Generale dell'Ordine di Sant'Agostino compie 70 anni con una visita molto speciale. Il suo caro amico, Papa Leone XIV. Le foto sono dell’Ordine di Sant’Agostino. #agustinos #LEONXIV #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV #popeprevost Vai su Facebook

In Vaticano con il Papa: Ecco le sue coordinate; Primo Regina Coeli di Papa Leone XIV, ecco la mappa informativa; Papa Leone XIV compie rito di benedizione e aspersione dell'acqua santa a San Pietro.

Papa Leone XIV incontra la CEI “educare alla pace umile”/ Coordinate alla Chiesa: “Cristo, dignità e dialogo” - Papa Leone XIV ai vescovi CEI in udienza: “la pace è una via umile, la persona non è un insieme di algoritmi”. Riporta ilsussidiario.net

Vaticano, Papa Leone riceve Vance e Rubio - Sono stato superficiale, grave errore frasi contro la bimba" L’arbitro ha pietà dell’Inter al termine della finale di Champions League: non applica la Regola 7 Segnali stradali, ecco i nuovi ... Come scrive msn.com