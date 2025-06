in servizio fino alle 2 di notte la polizia locale apre al terzo turno

Un passo audace e innovativo per garantire maggiore sicurezza ai cittadini: la polizia locale sarà in servizio fino alle 2 di notte, aprendo il terzo turno. Questa svolta epocale segna un impegno concreto dell’amministrazione nel presidiare il territorio anche nelle ore serali e notturne, superando limiti e tentativi del passato. È una strategia che promette di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e di rendere la nostra città più sicura, giorno e notte.

La polizia locale in servizio fino alle 2 di notte. È la novità proposta dall’amministrazione sul fronte della sicurezza. Per la città è una svolta epocale: mai prima d’ora il Comune era stato in grado di organizzarsi in questo modo per cercare di garantire il controllo del territorio anche negli orari serali e notturni. Alcuni tentativi erano già stati fatti, ma per periodi limitati: spesso i mesi estivi (con particolare riferimento alle serate della movida) o nel periodo prenatalizio. Ora, finalmente, il cosiddetto terzo turno (quello che inizia dopo le 19.30 e prosegue oltre la mezzanotte, è stato istituzionalizzato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it