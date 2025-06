IN SCIA. Il fratello Matteo campione lombardo.

Inscia, Matteo Campione lombardo, si sta affermando come talento emergente nel mondo del ciclismo. Fratello minore di Filippo, già vincitore di numerose competizioni, Matteo dimostra di possedere una straordinaria versatilità e una passione contagiosa per le salite. Con quattro vittorie stagionali all’attivo, il giovane promette di diventare una stella luminosa del panorama ciclistico italiano. Matteo ha seguito lo...

A casa Turconi, Filippo non è l’unico con ambizioni di diventare un grande ciclista. C’è anche il fratello minore Matteo, classe 2007, secondo anno nella categoria juniores alla Bustese Olonia. Corridore completo, è uno specialista delle salite come dimostrano le quattro vittorie stagionali: al Giro della Castellania di Pettenasco, alla Fagnano Olona-Brinzio, a Sarezzo e al campionato lombardo di Puegnago nel Bresciano. Matteo ha seguito lo stesso percorso di crescita che ha portato Filippo al professionismo partendo con i colori della Ju Green di Gorla Minore per poi approdare alla Bustese Olonia di Busto Arsizio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net