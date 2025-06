In Saudi Pro League la rimessa laterale più brutta di sempre | VIDEO

Durante l'ultimo minuto di una partita mozzafiato della Saudi Pro League, un episodio rimarrà nella memoria dei tifosi come il più brutto mai visto: la rimessa laterale di Radhi Al Otaibi. Con il punteggio in bilico e il tempo che scorre, ogni secondo diventa cruciale. Ma cosa è successo davvero? Scopriamo insieme quell'episodio incredibile che ha sorpreso tutti e potrebbe passare alla storia come la rimessa più spawn mai registrata.

Durante una partita della Saudi Pro League è stata battuta, con tutta probabilità, la rimessa laterale più brutta mai vista. Ecco il video. Ultimi secondi di partita: l'Al-Ittihad di Karim Benzema deve difendere il proprio vantaggio sull'ultima azione della partita in favore dell'Al-Ettifaq. Tutti i giocatori sono in area in attesa di ricevere un cross. Con il pallone in mano si presenta Radhi Al Otaibi, che però spreca tutto, battendo quella che rischia di essere la peggior rimessa laterale di sempre. Guarda il video!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - In Saudi Pro League la rimessa laterale più brutta di sempre | VIDEO

