in parlamento anche la guerra finisce in farsa

In Parlamento, anche la guerra si trasforma in una scena da farsa, tra divisioni e incomprensioni che sembrano più un copione scritto che una reale volontà di confronto. Mentre il mondo osserva con apprensione, i leader italiani si dividono in cinque risoluzioni, senza mai trovare un vero accordo. La politica italiana si rivela ancora una volta incapace di affrontare con coerenza e responsabilità le sfide internazionali, dimostrando che...

Non ce la fanno, anzi non ce la possono fare. Perfino in ore di evidente tensione internazionale, Pd, Cinquestelle e Avs presentano tre distinte risoluzioni. Tre partiti, tre documenti, più altri due dei gruppi centristi: totale, cinque. E questi testi neanche se li sono reciprocamente votati: il Pd si è infatti limitato ad astenersi su quelli dei futuri alleati, non mancando di criticare i passaggi pro -Russia del documento pentastellato. Ma la spettacolare disunità nella stesura e nel voto dei documenti parlamentari è stata ancora poco rispetto alla parossistica gara di estremismo nel dibattito di ieri alla Camera.

